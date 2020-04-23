Bank of America: „Gold wird auf 3000 $ steigen!“

Die Bank of America jedoch hält die Auswirkungen der Geldpolitik der Zentralbanken für stärker. Erst am Dienstag hat die US-Regierung Subventionen in Höhe von 484 Milliarden Dollar zugesagt. Die Währungen könnten unter Druck geraten, wenn die Banken ihre Bilanzen ausweiten. Das überwiege auch die Effekte, die den Goldpreis drücken könnten, wie die geringere Nachfrage in China und Indien oder aber ein stabiler Dollar-Kurs. Letzterer könnte Zustande kommen, da die Verluste bei Öl und Aktien ihn interessanter und die Aktienmärkte für längere Zeit weniger volatil machen könnten.