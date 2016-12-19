Ausblick auf 2017: Gold steht als Inflationsschutz bereit

Denn das Statement der Fed-Präsidentin Janet Yellen dürfte den Anlegern auf lange Sicht überhaupt nicht gefallen: Eine klare Einschätzung zur weiteren Strategie der Fed war von ihr nicht zu bekommen, sie verwies immer wieder auf politische Unsicherheiten nach der US-Wahl. Bei den Diskussionen im geldpolitischen Ausschuss, so stellte Yellen klar, sei eine erhebliche Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Regierung und die wirtschaftlichen Folgen zu beobachten gewesen. Lediglich die Zins-Prognosen für 2017 wurden veröffentlicht – und diese machen deutlich, dass die Zeit der Nullzinsen in den USA vorbei ist: Statt zwei erwartet die Fed nun drei Zinsschritte im Jahr 2017, bereits im Jahr 2019 soll ein Anstieg auf knapp drei Prozent erfolgt sein.