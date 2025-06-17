Anleger trauen Gold und Aktien hohe Renditen zu

Bei der Frage nach der Anlageklasse, die auf Sicht von drei Jahren über die besten Gewinnaussichten verfügt, gab es in diesem Jahr folgende Auffälligkeiten zu beobachten. Zum einen fiel auf, dass die beiden Anlageklassen Festgeld/Termingeld (5 Prozent) und Anleihen (2 Prozent) – wie in den Jahren zuvor – eher ein Schattendasein fristen, während die höchsten Renditeperspektiven Aktien und Gold eingeräumt werden. Beide haben nämlich gegenüber ihren Vorjahreswerten an Zuspruch gewonnen. Aktien schafften es mit 33 Prozent (2024: 30 Prozent) zum dritten Mal in Folge auf die Pole-Position, gefolgt von Gold, dessen Quote sich von 26 auf 30 Prozent verbessert hat. Mit 16 Prozent erhielten Fondsanteile denselben Zuspruch wie im Jahr zuvor. Als positives Zeichen kann man feststellen, dass der Anteil derjenigen, die sich für keine der fünf zur Auswahl gestandenen Anlageklassen entschieden haben, mit 15 Prozent auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Datenerhebung (2011) gefallen ist. Dies könnte man dahingehend interpretieren, dass sich das Know-how im Bereich Geldanlagen verbessert hat.