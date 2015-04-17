Anleger in den USA und in Australien fegen den Edelmetallmarkt leer     

Und die gestiegene Nachfrage macht sich bei Edelmetallhändlern wie Emporium seit Wochen bemerkbar. Hoch im Kurs stehen beispielsweise die Anlagemünzen aus Australien und den USA. Beide Länder haben aktuelle Zahlen veröffentlicht; diese dürften Goldbesitzer erfreuen, denn ihre Wertspeicher sind immer begehrter: Die Verkäufe der American Eagle Goldmünzen der United States Mint sind im Vergleich zum Vormonat um 151,4 Prozent angestiegen. 2015 sollen laut US Mint in den ersten drei Monaten 146.000 Unzen verkauft worden sein, 2014 waren es von Januar bis März noch 143.500 Unzen. Im Silberbereich stieg der Umsatz um 16,5 Prozent im Vergleich zum Februar. Auch die Perth Mint meldet einen starken Zuwachs bei Bullionmünzen, im März sind die Verkaufszahlen um etwa sieben Prozent gestiegen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden sogar rund 13,5 Prozent mehr Goldmünzen abgesetzt. Der Handel mit Silbermünzen nahm im März um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Einzelne Prägungen waren kurz nach Erscheinen restlos ausverkauft.