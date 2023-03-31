Amateur findet Gold-Nugget im Wert von 150.000 Euro

In Australien hat ein Mann laut Medienberichten mit einem günstigen Metalldetektor einen kostbaren Stein gefunden, der circa 2,6 Kilogramm Gold enthielt. »Ich war einfach überwältigt… Das ist ein einmaliger Fund«, schwärmte Darren Kamp vom Goldsucher-Shop »Lucky Strike Gold« gegenüber der BBC. Er hatte den Wert des außergewöhnlichen Fundstückes geschätzt und ihn anschließend angekauft. »Ich bin seit 43 Jahren in der Goldindustrie tätig, und das ist das größte Exemplar, das ich je gesehen habe«, berichtete Kamp auf News.com.au. Dabei meinte er Goldfunde, die mit einem Detektor gemacht wurden. Unter Tage würden Unternehmen ebenfalls große Nuggets finden.
Zuerst habe er keine besonderen Erwartungen gehabt, als ein Mann mit seinem Rucksack in das Geschäft in Geelong im Bundesstaat Victoria gekommen sei. Schließlich würden ihm die meisten Menschen nur Steine bringen, die lediglich wie Gold aussähen. Doch dieser Fall entwickelte sich anders: »Er holte diesen Stein heraus und als er ihn mir in die Hand drückte, sagte er: ›Glauben Sie, dass er 10.000 Dollar wert ist?‹«, erzählte Kamp. Er habe geantwortet: »Versuchen Sie es mit 100.000 Dollar.« Allerdings reichte wohl auch dieser Betrag noch nicht aus. Laut den Nachrichten hatte das Gold einen Wert von 240.000 Australischen Dollar (umgerechnet circa 148.000 Euro).
SH