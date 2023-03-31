Amateur findet Gold-Nugget im Wert von 150.000 Euro

Zuerst habe er keine besonderen Erwartungen gehabt, als ein Mann mit seinem Rucksack in das Geschäft in Geelong im Bundesstaat Victoria gekommen sei. Schließlich würden ihm die meisten Menschen nur Steine bringen, die lediglich wie Gold aussähen. Doch dieser Fall entwickelte sich anders: »Er holte diesen Stein heraus und als er ihn mir in die Hand drückte, sagte er: ›Glauben Sie, dass er 10.000 Dollar wert ist?‹«, erzählte Kamp. Er habe geantwortet: »Versuchen Sie es mit 100.000 Dollar.« Allerdings reichte wohl auch dieser Betrag noch nicht aus. Laut den Nachrichten hatte das Gold einen Wert von 240.000 Australischen Dollar (umgerechnet circa 148.000 Euro).