4 Tipps für eine erfolgreiche Goldanlage

Wer physisches Gold kauft, braucht den passenden Ort um es vor Diebstahl und anderen Zugriffen zu schützen. Kleinere Mengen lassen durchaus zu Hause „verstecken“ oder im eigenen Tresor lagern. Wer es sicherer möchte, mietet sich ein Schließfach. Bei einer deutschen Bank. Diese Variante ist allerdings nichts für große Pessimisten, die davon ausgehen, dass das Finanzsystem am Abgrund steht. Denn im allerschlimmsten Fall kann der Staat auf Schließfächer zugreifen und deren Inhalte beschlagnahmen. Wer die ganz sichere Variante haben möchte, mietet sich ein Schließfach in Lichtenstein oder in der Schweiz.