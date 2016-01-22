Chinesen feiern das Neue Jahr mit Gold

Pünktlich zum Chinesischen Neujahr im Februar decken sich die Chinesen in Mengen mit Gold ein. Das treibt die Umsätze an der Shanghei Gold Exchange gehörig nach oben.

Der Tagesumsatz bei den Ein-Kilogramm-Barren fiel mit 43.237 kg um 35 höher als in der letzten Woche aus. Dazu passt auch der Anstieg der Premien, wenn man die Londoner Preise als Vergleich heranzieht. So sind die Prämien von 2,00 bis 3,00 Dollar in der letzten Woche auf jetzt 3,50 bis 5,00 Dollar gestiegen.

In Indien, dem zweitgrößten Goldmark ging die Goldnachfrage deutlich zurück, was sich an den Discounts gegenüber den Referenzmärkten ablesen lässt.

Auch in den USA war der Goldpreis weiter auf Talfahrt, da der US-Arbeitsmarktbericht nicht so positiv wie erwartet ausfiel.

Insgesamt zeigte der Donnerstag fallende Goldpreisnotierungen. Der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) rutschte um 10,30 auf 1.095,90 Dollar pro Feinunze ab, so der Stand um 14.45 Uhr (MEZ).