Goldheimholung zu langsam und zu intransparent

In den vergangenen Tagen teilte die Deutsche Bundesbank über die dpa und zitierende Presseorgane, wie spiegel-online.de und welt.de mit, dass das deutsche Staatsgold nun aus dem Ausland zurückgeholt werde. Konkrete Zahlen für 2015 gab sie dabei allerdings nicht bekannt. Hierzu stellt Peter Boehringer, Mitglied der Deutschen Edelmetall-Gesellschaft e.V. (DEG), Initiator der international stark beachteten Bürgerinitiative „Holt unser Gold heim“ und Autor des gleichnamigen Buches fest: “Die Deutsche Bundesbank macht erneut unzureichende Angaben zum Status der seit Jahren überfälligen Heimholung des Deutschen Staatsgoldes. Auch die neue, über die Presse indirekt ventilierte Verlautbarung von Dezember 2015, enthält weder quantifizierte noch belegte Angaben.” „Wie schon 2013 und 2014 gibt die Bundesbank Informationen zur angeblich laufenden Heimholung des deutschen Staatsgoldes im Ausland nicht per klarer, offizieller Pressemitteilung heraus, sondern per unklarer, unbelegter und unverbindlicher Verlautbarung über Presseorgane”, so Boehringer weiter. Peter Boehringer bezeichnet es als Fortschritt, dass offenbar überhaupt Gold heimgeholt werde und, dass die deutschen Staatsbürger als die Eigentümer des Staatsgoldes seit 2012/13 immerhin einige Informationen zur wichtigsten und einzig substanziellen Position auf der Bundesbank-Bilanz erhalten. “Hier hat sich der wachsende öffentliche und inzwischen auch internationale Druck ausgezahlt.”, so Boehringer. Dennoch müsse von der Deutschen Bundesbank als Treuhänderin des Goldes erheblich mehr Transparenz verlangt werden.