Warren Buffetts stille Revolution: Warum sein Rückzug eine Zäsur für die Märkte bedeutet

Es gibt Rücktritte, die überraschen und es gibt jene, die trotz aller Vorahnung eine Branche erschüttern. Der Rückzug von Warren Buffett gehört zur zweiten Kategorie. Er war angekündigt, vorbereitet und trotzdem ein Einschnitt historischen Ausmaßes. Denn Buffett war über Jahrzehnte mehr als ein Investor: Er war eine moralische Instanz in einer Welt, die immer schneller, nervöser und lauter wurde. Seine Anleger pilgerten zu Tausenden zur Aktionärsversammlung und Milliardäre überboten sich bei Auktionen, um ihn bei einem Essen zu treffen.