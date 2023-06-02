Warren Buffett: Analysieren, kaufen und Ruhe bewahren

Dieses Ergebnis ist beeindruckend und lässt kurz vergessen, wie turbulent die Märkte weltweit waren und sind. Aber auch ein Unternehmen wie die Berkshire Hathaway und auch ein Aktien-Guru wie Warren Buffett kommen nicht an den Themen Krise und Inflation vorbei. Warren Buffett macht sich laut einem Bericht der Onlineplattform »Capital« durchaus Sorgen – um die hohe Inflation, die Staatsverschuldung und aktuell um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten. Falls die Politik nicht handele und es zu einem Zahlungsausfall der USA käme, drohe dem Finanzmarkt ein Aufruhr, sagte er.