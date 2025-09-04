»Traden ist ein Handwerk«

Ich wollte wirklich verstehen, wie die Märkte funktionieren – von Grund auf. Der Weg dorthin war nicht leicht. Mein Weg begann 2018 in Deutschland und war alles andere als geradlinig: unzählige Stunden des Lernens, emotionale Rückschläge, existenzielle Zweifel. Doch genau diese Tiefen haben mich geformt. Trading hat mir nicht nur finanzielle Freiheit ermöglicht, sondern vor allem mentale Klarheit, Struktur und Selbstverantwortung beigebracht. Ich habe viele schlaflose Nächte erlebt, mit Ängsten gekämpft und unermüdlich nach dem richtigen Wissen gesucht.