Stabilität statt Krise!

Tino Leukhardt: Wir sehen aktuell ein außergewöhnliches Marktumfeld. Gold reagiert nicht auf kurzfristige Spekulation, sondern auf strukturelle Risiken: geopolitische Spannungen, eine historisch hohe Staatsverschuldung und anhaltenden Vertrauensverlust in klassische Währungen. Gold ist dabei kein spekulativer Gewinner, sondern ein verlässlicher Indikator für die Stabilität – oder Instabilität – des globalen Finanzsystems. Auch die steigende Nachfrage von Zentralbanken spielt eine zentrale Rolle.