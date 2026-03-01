Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Stabilität statt Krise!

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 162, am 01.03.2026
Von 
01.03.2026

In Zeiten geopolitischer Konflikte und schwindendem Vertrauen in Fiat-Währungen treibt es Anleger zunehmend in den sicheren Hafen Gold. Doch wie tragfähig ist diese Strategie angesichts aktueller Entwicklungen? Im Interview sprechen wir mit den Edelmetall-Experten Tino Leukhardt und Maximilian Kupfer darüber, warum Edelmetalle derzeit eine Hausse erleben – und worauf es jetzt zu achten gilt.

Herr Leukhardt, das Jahr 2026 beginnt, wie das Jahr 2025 geendet ist: Gold erreicht immer wieder neue Rekordmarken. Woran liegt das – welche Faktoren treiben derzeit den Goldpreis?

Tino Leukhardt: Wir sehen aktuell ein außergewöhnliches Marktumfeld. Gold reagiert nicht auf kurzfristige Spekulation, sondern auf strukturelle Risiken: geopolitische Spannungen, eine historisch hohe Staatsverschuldung und anhaltenden Vertrauensverlust in klassische Währungen. Gold ist dabei kein spekulativer Gewinner, sondern ein verlässlicher Indikator für die Stabilität – oder Instabilität – des globalen Finanzsystems. Auch die steigende Nachfrage von Zentralbanken spielt eine zentrale Rolle.

Physische Werte und insbesondere Gold gelten als krisensicher. Aber wie lässt sich mit Sachwerten eigentlich konkret Vermögen schützen?

Tino Leukhardt: Sachwerte schützen Vermögen, weil sie außerhalb des Schuldgeldsystems existieren. Physisches Gold ist kein Zahlungsversprechen, sondern realer Besitz. Entscheidend ist dabei nicht der kurzfristige Goldpreis. Gold verliert langfristig nicht an Wert – vielmehr ist es das Geldsystem, das an Kaufkraft verliert und Gold im Vergleich teurer erscheinen lässt.

Maximilian Kupfer: Genau aus diesem Grund beschäftigen wir uns als Unternehmen nicht nur mit dem Erwerb von Edelmetallen, sondern mit ganzheitlichen Schutzkonzepten. Historisch betrachtet entstehen Vermögensverluste selten plötzlich, sondern schleichend – etwa durch Inflation, Regulierung oder wachsende Transparenzanforderungen.

Unsere Aufgabe als Edelmetallhändler ist es, Kunden frühzeitig dafür zu sensibilisieren und Lösungen anzubieten, die Eigentum, Privatsphäre und Sicherheit gleichermaßen berücksichtigen.

Das gesamte Interview »Stabilität statt Krise!« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin Ausgabe 02/2026 -> LINK

Beitragsbild: Yvonne Tschischka

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben