Seltene Erden – Rohstoff der Zukunft?

Bei einer Investition in physischer Form sollten sich Anleger über die Möglichkeiten der Lagerung informieren. Hier gibt es wie bei anderen Rohstoffen auch verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile können Metalle auch über die Blockchain-Technologie erworben werden. Der Anleger erhält für jedes Gramm seiner erworbenen Technologie- und Edelmetalle sowie Seltenen Erden einen so genannten Protokoll-Token. Der Eigentümer kann über die Blockchain feststellen, dass sein Metall auch tatsächlich vorhanden ist. Anleger müssen die Metalle also nicht Zuhause aufbewahren. Spezialisierte Händler halten entsprechenden Lagerstätten vor. Mit der Blockchain-Technologie und dem Protokoll-Token soll der Käufer eine größtmögliche Sicherheit vor Betrug erhalten. Per Tokenisierung wird die Existenz des Metalls, seine Einlagerung, der Einlagerungsort und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Handelscharge auf der Blockchain gespeichert. So haben nur am Handel Beteiligte Zugriff zu diesen Daten. Die Frage, wie Anleger investieren, ist individuell zu beantworten. Wie bei allen Assets und Anlageformen sollte sorgfältig bedacht werden, welcher Anteil im Portfolio sinnvoll ist, welche Risiken sie jeweils in sich tragen und welche Anlagehorizonte sinnvoll sind; Letzteres vor allem auch in Bezug auf geopolitische Entwicklungen. Und: Auch wenn Seltene Erden für die Energiewende von großer Bedeutung sind, ist der Abbau kostenintensiv, umweltschädlich und nicht unumstritten.