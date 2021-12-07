Osmium – Anschub durch Verknappung

Die neuen Verfahren wie »Osmium-Tec«, wie die Verblendung von Technik mit dem außergewöhnlichen Edelmetall genannt wird, tragen ebenfalls zum stückweisen »Thinout«, also der Verdünnung der verfügbaren Menge an kristallinem Osmium, bei. Und das ist es, was Osmium für Investoren so interessant macht: die unglaubliche Seltenheit des einzigen unfälschbaren Edelmetalls und die zusätzlich erzeugte Verknappung, die, wenn man sich die preisliche Entwicklung und Stabilität der letzten Jahre ansieht, die Entwicklung eines spannenden Marktes verspricht. Nicht zuletzt durch diese Stabilität auf der Wertskala ist Osmium die perfekte Diversifikation als Sachanlage im eigenen Portfolio. Es korreliert wenig bis kaum mit anderen Asset-Klassen und sorgt für eine Glättung des Gesamtportfolios. Zumindest sagt das die Portfoliotheorie.