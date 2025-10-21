Immobilienmarkt im Umbruch – Stabilität statt Spekulation?

Nach dem dramatischen Ende des Preisauftriebs setzte im Frühjahr 2022 ein fast erdrutschartiger Nachfrageschwund bis zu 50 Prozent ein. Wenn vor dem Jahresende 2021 ein Haus zu einem Kaufpreis von 600.000 Euro für vier Prozent Annuität (Zins und Tilgung pro Jahr) zu haben war, wurden es kurze Zeit später im Mai/Juni 2022 sechs Prozent Annuität und damit 3.000 Euro, statt wie vorher 2.000 Euro monatliche Rate. Durch diesen Umstand sind die Preise zwischen 20 und 30 Prozent gesunken, sodass die Erschwinglichkeit wieder hergestellt wurde. Wir sind in einer Phase der Stabilität gelandet, die mindestens bis 2028 anhalten wird.