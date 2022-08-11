Gold weiterhin im Aufwärtstrend

Die Sentimentindikatoren der Edelmetallmärkte deuten darauf hin, dass die Korrektur des Goldpreises bald vorüber ist und die nächste Aufwärtswelle beginnt. Sie sind in den vergangenen Wochen erneut auf klare Kaufniveaus gefallen. Das ist einigermaßen erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Goldpreis in den meisten Währungen gestiegen ist und auch im Dollar nur einen kleinen Kursrückgang erlitten hat – im Unterschied zu den Aktienmärkten und den Anleihenmärkten. Ebenfalls bullish für Gold ist die Positionierung der Hedger an den Terminmärkten. Diese bestens informierten und hochprofessionellen Marktteilnehmer sehen auf dem aktuellen Kursniveau keine Veranlassung, sich gegen weitere Kursrückgänge abzusichern.