»Finanzausbildung nahe an der Katastrophe!«

Herr Lörsch, vor zwei Jahren stand der Goldpreis bei rund 2.100 Dollar, aktuell sind wir bei etwa 4.300 Dollar. Ist Gold noch ein Vermögenswert, bei dem man einsteigen könnte?

Schön, dass Sie das fragen! Vielleicht erinnern Sie sich noch daran: Als wir vor zwei Jahren darüber gesprochen haben, stellten Sie mir die Frage, wo ich die Kurse langfristig sehe. Damals habe ich schon klar zum Ausdruck gebracht, dass ich Gold deutlich über 3.500 Dollar sehe. Zwischenzeitlich waren wir sogar bei rund 5.000 Dollar; aktuell erleben wir allerdings eine kleine Korrektur. Um die Frage zu beantworten: Ob Gold oder Silber – Edelmetalle gehören ganz allgemein auf die Liste, und zwar sowohl als Sicherheit in der Anlage als auch als Beimischung im Gesamtvolumen. Es gibt eine neue Studie, die deutlich zeigt, dass die Deutschen zu wenig investieren.

Hier sind es etwa 20 Prozent, die in Aktien oder ETFs investieren. In den USA liegt das Anlagevermögen bei 62 Prozent. Was läuft bei uns verkehrt?