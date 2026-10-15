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Bullen oder Bären?

Anleger zwischen Euphorie und Korrekturgefahr

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für 2026 mit einem stärkeren Wachstum der Weltwirtschaft als angenommen und der S&P 500 befindet sich bereits seit vier Jahren in einem Bullenmarkt – eigentlich gute Voraussetzungen für eine gelöste Stimmung an den Börsen. Dennoch trüben steigende Schulden und zunehmende geopolitische Unsicherheiten das Bild und schüren die Sorge vor einer Korrektur oder sogar einem möglichen Crash. Wie es an den Börsen weitergeht und welche Folgen die Entwicklungen für Privatanleger haben könnten, darauf geben die Experten dieser Ausgabe unterschiedliche Antworten.

1 Min.

Von 
15.10.2026

Im großen Cover-Interview etwa blickt Vermögensberater Heiko Lörsch auf die vergangenen zwei Jahre zurück: Inwieweit sich seine früheren Prognosen bewahrheitet haben und wo Deutschland bei Finanzbildung und Altersvorsorge dringend nachbessern sollte, hat er im Gespräch mit Börsenkorrespondent Mick Knauff verraten.   Doch nicht nur in Deutschland stellen sich derzeit grundlegende Finanzfragen, auch auf internationaler Ebene wächst die Unsicherheit: Wie steht es eigentlich um das Vertrauen in die Märkte? Dieser Frage widmet sich Finanzexperte und Bestsellerautor Marc Friedrich. Welche Entwicklungen die Märkte ins Wanken bringen könnten und worauf Anleger jetzt achten sollten, erläutert er in seinem Gastbeitrag. Währenddessen nimmt Claus Vogt den KI-Boom und seine Folgen für die US-Börsen unter die Lupe. Denn während die Indizes neue Höchststände erreichen, wird der Aufschwung vor allem von wenigen, großen Tech-Playern getragen. Warum dies bereits ein Warnsignal sein könnte, zeigt der aktuelle Marktkommentar des Experten.  Auch Kolumnist Christoph A. Scherbaum richtet den Fokus auf die Krisen der Vergangenheit: Warum auch große Verluste wichtige Lehren für zukünftige Anlage-Entscheidungen bereithalten können, erfahren Sie in seinem Beitrag.

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