Bullen oder Bären?

Im großen Cover-Interview etwa blickt Vermögensberater Heiko Lörsch auf die vergangenen zwei Jahre zurück: Inwieweit sich seine früheren Prognosen bewahrheitet haben und wo Deutschland bei Finanzbildung und Altersvorsorge dringend nachbessern sollte, hat er im Gespräch mit Börsenkorrespondent Mick Knauff verraten. Doch nicht nur in Deutschland stellen sich derzeit grundlegende Finanzfragen, auch auf internationaler Ebene wächst die Unsicherheit: Wie steht es eigentlich um das Vertrauen in die Märkte? Dieser Frage widmet sich Finanzexperte und Bestsellerautor Marc Friedrich. Welche Entwicklungen die Märkte ins Wanken bringen könnten und worauf Anleger jetzt achten sollten, erläutert er in seinem Gastbeitrag. Währenddessen nimmt Claus Vogt den KI-Boom und seine Folgen für die US-Börsen unter die Lupe. Denn während die Indizes neue Höchststände erreichen, wird der Aufschwung vor allem von wenigen, großen Tech-Playern getragen. Warum dies bereits ein Warnsignal sein könnte, zeigt der aktuelle Marktkommentar des Experten. Auch Kolumnist Christoph A. Scherbaum richtet den Fokus auf die Krisen der Vergangenheit: Warum auch große Verluste wichtige Lehren für zukünftige Anlage-Entscheidungen bereithalten können, erfahren Sie in seinem Beitrag.