»Ein guter Deal ist besser als kein Deal«

Von jeher gilt die Immobilie als langfristige Kapitalanlage. Man sagt ihr nach, inflationsgeschützt, mit Steuervorteilen versehen und insgesamt sehr krisenfest zu sein. Doch wann lohnen sich Investitionen in Immobilien und wie gelingt es, in der Branche Fuß zu fassen? Einer, der es wissen muss, ist Jan Henning. Über mehr als 100 Wohneinheiten verfügt der Investor mit dem Millionen-Portfolio – mittlerweile ist er, wie bereits von ihm in jungen Jahren angestrebt, Privatier und unterstützt als Finanzplaner angehende Kapitalanleger. Er selbst bezeichnet sich dabei als »Immobilien-Millionär-Macher«.
Was zunächst prätentiös klingt, baut auf einem festen Fundament, denn die Ziele, die sich Henning setzt, erreicht er in der Regel auch: Als er sich mit 24 Jahren dazu entschied, in absehbarer Zukunft ein Vermögen aufzubauen, um mit 40 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen, klang das zunächst ambitioniert für einen jungen Mann ohne nennenswerte Erfahrungen in der Immobilienbranche. Doch Henning verfolgte seinen Plan mit solch einer Hartnäckigkeit, dass er sein Ziel erreichte: 2014 verdiente er mit seinen Immobilien genügend Geld, um sich entspannt zurücklehnen zu können – eigentlich. Doch es ruhig angehen zu lassen, ist keine Option für Jan Henning. So betreibt er neben seinem finanziellen Zugpferd, dem Immobiliengeschäft, noch sein Mentoring-Programm und ist unter anderem als Geschäftsführer und Consultant im Fahrradgeschäft aktiv – ein Workload, dem man nur mit großem Ehrgeiz und einer klaren Strategie gerecht werden kann.