»Ein guter Deal ist besser als kein Deal«

Was zunächst prätentiös klingt, baut auf einem festen Fundament, denn die Ziele, die sich Henning setzt, erreicht er in der Regel auch: Als er sich mit 24 Jahren dazu entschied, in absehbarer Zukunft ein Vermögen aufzubauen, um mit 40 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen, klang das zunächst ambitioniert für einen jungen Mann ohne nennenswerte Erfahrungen in der Immobilienbranche. Doch Henning verfolgte seinen Plan mit solch einer Hartnäckigkeit, dass er sein Ziel erreichte: 2014 verdiente er mit seinen Immobilien genügend Geld, um sich entspannt zurücklehnen zu können – eigentlich. Doch es ruhig angehen zu lassen, ist keine Option für Jan Henning. So betreibt er neben seinem finanziellen Zugpferd, dem Immobiliengeschäft, noch sein Mentoring-Programm und ist unter anderem als Geschäftsführer und Consultant im Fahrradgeschäft aktiv – ein Workload, dem man nur mit großem Ehrgeiz und einer klaren Strategie gerecht werden kann.