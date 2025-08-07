Die Kunst steigt vom Podest

Die Kunst als Investition: Was einer vermeintlich elitären Gruppe von Investoren vorbehalten schien, wird zu einem Asset unserer Zeit. Durch die Digitalisierung und die wachsende Transparenz des Marktes eröffnen sich heute auch für Privatanleger interessante Möglichkeiten. Doch wie gelingt der Einstieg in diesen komplexen Markt? Welche Summen sind sinnvoll, und welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten? Gemeinsam mit dem Kunst- und Investmentexperten Peter Misch gehen wir der Frage nach, warum zeitgenössische Kunst – insbesondere in Form von limitierten Editionen – eine attraktive Alternative zu klassischen Sachwerten wie Immobilien oder Edelmetallen darstellt.