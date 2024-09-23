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Der Mensch ist nicht frei

1 Min.

Von 
23.09.2024
Der Mensch ist nicht frei
©Bild: Depositphotos / tomert
Wie Handlungslogik von jeher Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst
Ein Gastbeitrag von Benjamin Mudlack

Die Logik des menschlichen Handelns bezeichnete der herausragende Ökonom und Sozialphilosoph Ludwig von Mises (1881-1973) als Praxeologie, von praxis, Handeln, und logos, Lehre, beziehungsweise Logik. Es geht im Kern darum, wie zum Beispiel gewisse gesellschaftliche oder wirtschaftliche Vorgänge nicht nur historisch interpretiert werden können, sondern a priori handlungslogisch begriffen werden können, und zwar ausgehend von der selbstevidenten Grundannahme, dass der Mensch handelt, also Mittel einsetzt, um Ziele zu erreichen.

Es gibt zwei grundlegende Kategorien der menschlichen Kooperation. Auf der einen Seite die humanistische freiwillige Kooperation und auf der anderen Seite die unter Gewaltandrohung oder Täuschung herbeigeführte erzwungene Kooperation. Die erzwungene Kooperation wird als feindliche und die freiwillige Kooperation als freundliche Handlung klassifiziert. Die Handlungslogik beschreibt menschliches Handeln durch logische Schlussfolgerungen. Es geht nicht um eine wertende Analyse, sondern um eine wertfreie Darlegung des Ist-Zustandes.

Den gesamten Gastbeitrag »Der Mensch ist nicht frei« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 04/24 -> LINK

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