»Buy-and-hold reicht nicht mehr!«

Der Immobilienmarkt verändert sich und das bringt neue Chancen mit sich. Während der klassische Neubau mit steigenden Kosten und regulatorischen Hürden zu kämpfen hat, rücken Bestandsimmobilien zunehmend in den Fokus von Investoren. Wer heute in bestehende Objekte und kluge Sanierungskonzepte investiert, kann sowohl hohe Renditen erzielen als auch das Stadtbild entscheidend prägen. Welche Modelle sich dabei bewährt haben, weiß der Immobilienexperte Stephan Gerlach. Wir haben mit ihm über Joint Ventures, automatisierte Tools und die Notwendigkeit eines unternehmerischen Weitblicks auf einem sich wandelnden Markt gesprochen.