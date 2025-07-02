»Buy-and-hold reicht nicht mehr!«

Immobilien sind greifbare, inflationsgeschützte Sachwerte. Wer sie klug finanziert, kann durch den Einsatz von Fremdkapital Hebeleffekte nutzen, die den Vermögensaufbau stark beschleunigen. Die Kombination aus langfristig stabiler Wertentwicklung, regelmäßigen Mieteinnahmen und steuerlichen Vorteilen macht Immobilien zu einer besonders nachhaltigen Form der Altersvorsorge. Für viele Anleger entscheidend: Es ist eine Investition, bei der man im Gegensatz zu abstrakten Finanzprodukten konkret versteht, wo das Geld arbeitet – nämlich in Wohnraum, den Menschen täglich nutzen.
Der rapide Zinsanstieg hat die Eigenkapitalanforderungen massiv erhöht. Projekte, die vor dreieinhalb Jahren noch einfach zu finanzieren waren, benötigen heute mehr Eigenmittel und höhere Renditen, um wirtschaftlich zu bleiben. Gleichzeitig haben sich Marktteilnehmer zurückgezogen, was wiederum Chancen für agile Akteure eröffnet. Wer in der Lage ist, flexibel zu finanzieren und kreative Strukturen wie Genossenschaftsmodelle oder Joint Ventures zu nutzen, kann sehr gute Objekte zu attraktiven Konditionen erwerben – vorausgesetzt, man hat den Zugang zu Kapital und ein starkes Netzwerk.