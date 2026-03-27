Zwischen App und Schalter: Warum regionale Banken wieder gefragt sind

Deutschlands Bankenmarkt ist längst ein Nebeneinander aus Filialnetz und Smartphone-App. Während digitale Anbieter mit schlanken Prozessen werben, setzen klassische Institute auf Nähe und Beratung. Doch zunehmend zeigt sich: Viele Kundinnen und Kunden wollen sich gar nicht entscheiden müssen. Am Beispiel der Sparda-Bank Hamburg wird deutlich, warum Modelle, die beides verbinden, wieder an Attraktivität gewinnen – und wie sich ein scheinbar alltägliches Produkt wie das Girokonto neu positioniert.