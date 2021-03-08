Das Kostolany-Ei

Die wohl bekannteste Metapher unter Kostolanys Strategieansätzen ist das Ei des Kostolany. Am Beispiel eines Eies beschreibt Kostolany darin den Börsenzyklus und zieht daraus Rückschlüsse, wann ein Investor Aktien und auch andere Investments kaufen und wann er sie verkaufen sollte. Kostolany teilt den zyklischen Verlauf der Börse – von der Hausse bis zur Baisse – in drei Phasen ein: die Korrektur, den Stimmungsumschwung und die Übertreibung. Bereits in der Übertreibungsphase mache es Sinn, wieder zu investieren beziehungsweise ein Investment zu verkaufen. Der ideale Zeitpunkt, Aktien oder auch andere Anlagegüter zu kaufen, sei am tiefsten Punkt der Baisse, also dem Boden des Eies. Zu diesem Zeitpunkt seien die Kurse auf ihrem Tiefpunkt angelangt und beginnen nach einem langen Sinkflug in einer (positiven) Korrekturphase wieder zu steigen. Danach folge die Phase des (positiven) Stimmungsumschwungs. Die zuvor schlechten Nachrichten in der Wirtschaftspresse würden durch positive Nachrichten ersetzt. Immer mehr Personen investierten jetzt wieder in Aktien.