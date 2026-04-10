Bitcoin-Erfinder enttarnt? 17 Jahre Rätsel um Satoshi Nakamoto – nun gibt es neue Hinweise

Die Identität des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto gehört zu den größten ungelösten Rätseln der digitalen Welt. Nun sorgt eine neue investigative Recherche für Aufsehen: Erstmals wird ein konkreter Name mit Nachdruck genannt – doch die Beweislage bleibt umstritten.
Im Zentrum steht der britische Kryptograf Adam Back. Eine umfangreiche Analyse der The New York Times kommt zu dem Schluss, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto stehen könnte. Grundlage sind unter anderem sprachliche Muster, technische Parallelen sowie zeitliche Übereinstimmungen zwischen seinen Aktivitäten und den Veröffentlichungen des Bitcoin-Erfinders.
Die Untersuchung stützt sich auf tausende E-Mails, Forenbeiträge und historische Dokumente aus der frühen Phase der Kryptowährung. Auffällig seien insbesondere stilistische Gemeinsamkeiten sowie inhaltliche Überschneidungen mit früheren Arbeiten Backs – etwa mit dem von ihm entwickelten Hashcash-System, das als Vorläufer von Bitcoin gilt.
Doch trotz der umfangreichen Analyse fehlt ein entscheidender Beweis. Es gibt weder eine technische Bestätigung noch ein eindeutiges Geständnis. Und genau hier liegt das Problem: Adam Back selbst weist die Vorwürfe klar zurück. Er bezeichnet die Schlussfolgerungen als zufällig und betont, nicht hinter Bitcoin zu stehen.
Damit bleibt das zentrale Element des Falls unverändert: Unsicherheit. Denn ohne kryptografischen Nachweis – etwa durch die Bewegung der frühen Bitcoin-Bestände oder eine signierte Nachricht – lässt sich die Identität von Satoshi Nakamoto nicht zweifelsfrei belegen. Genau diese Möglichkeit gilt seit Jahren als einziger wirklich belastbarer Beweis.
Die Diskussion ist dabei nicht neu. Seit der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers im Jahr 2008 wurden immer wieder verschiedene Personen als mögliche Urheber gehandelt – darunter Entwickler, Kryptografen und sogar ganze Gruppen. Doch keiner dieser Ansätze konnte sich bislang durchsetzen.
Bemerkenswert ist zudem die Reaktion des Marktes. Trotz der neuen Spekulationen bleibt die Wirkung begrenzt. Beobachter verweisen darauf, dass die Identität des Bitcoin-Erfinders für das Funktionieren des Systems heute kaum noch eine Rolle spielt. Die Kryptowährung gilt als ausreichend dezentralisiert, um unabhängig von ihrer ursprünglichen Person zu bestehen.
Damit steht die neue Recherche exemplarisch für ein wiederkehrendes Muster: Jeder neue Hinweis bringt Bewegung in das Rätsel – aber keine endgültige Lösung.
Ob das Geheimnis um Satoshi Nakamoto tatsächlich gelüftet ist, bleibt daher offen. Sicher ist nur: Die Suche nach der Identität des Bitcoin-Erfinders ist noch lange nicht beendet.
SK
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