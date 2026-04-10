Bitcoin-Erfinder enttarnt? 17 Jahre Rätsel um Satoshi Nakamoto – nun gibt es neue Hinweise

Bemerkenswert ist zudem die Reaktion des Marktes. Trotz der neuen Spekulationen bleibt die Wirkung begrenzt. Beobachter verweisen darauf, dass die Identität des Bitcoin-Erfinders für das Funktionieren des Systems heute kaum noch eine Rolle spielt. Die Kryptowährung gilt als ausreichend dezentralisiert, um unabhängig von ihrer ursprünglichen Person zu bestehen.