Kunst aus Silber – eine faszinierende Wertanlage

Bisher werden Skulpturen meist aus Stein, Holz, Bronze oder anderen geringwertigen Materialien gefertigt denn der Materialwert selbst spielt bei Kunst keine Rolle. BullionArt kombiniert nun Kunst mit dem Edelmetall Silber zu einem völlig neuen Investment. „Unsere Objekte bieten zwei unabhängige Wertkomponenten“, sagt Frauke Deutsch, Inhaberin von BullionArt, „zum einen die potenzielle Wertsteigerung des Kunstwerkes durch Künstler und Limitierung der Objekte, zum anderen der Materialwert des Rohstoffs Silber, der unabhängig vom Kunstwerk großes Steigerungspotential hat.“