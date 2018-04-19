„Digital-CEO“ Frank Jorga – immer unterwegs und vernetzt

Mobilfunk, Internet und Clouds haben unsere Kommunikation im Job vollständig verändert. Die Konzeption von Büros, gar Chefbüros und der Großteil der Arbeitsabläufe innerhalb eines Teams halten mit dieser Modernität jedoch nicht mit. Frank S. Jorga, Co-CEO des Identifikationsdienstleisters WebID, geht sogar noch weiter. Er plädiert dafür, Chefbüros ganz abzuschaffen: „Es sprechen so viele Gründe dafür, die Digitalisierung ist einer davon. Doch vor allem fesselt es schlichtweg die Ideen. Vielmehr machen Verzicht, Schlichtheit und Reduktion auf das Wesentliche eine Unternehmensphilosophie von heute aus.“
Selbst wenn er ein eigenes Büro hätte – es wäre nicht leicht, ihn dort überhaupt anzutreffen. Jorga ist permanent unterwegs: zwischen den deutschen Standorten, Dependancen im Ausland, neuen Niederlassungen in Übersee, wichtigen Branchentreffen und natürlich Meetings mit Kunden. Bei der WebID nennt man ihn schon freundschaftlich „Travelling-Digital-CEO“. Auch aus diesem Grund steuert Jorga – gemeinsam mit seinem Kollegen Franz Thomas Fürst – das Unternehmen komplett digital. Allerdings hätte er selbst dann kein Büro, wenn er weniger reisen würde. „Das funktioniert natürlich nicht überall und in jedem Unternehmen, aber im Großen und Ganzen haben gerade große Büros, die beeindrucken und mitunter einschüchternd wirken, ausgedient“, fasst Jorga seine Meinung zu diesem Thema zusammen.
Selbstzweck oder schiere Modernität sollen solche Maßnahmen und Umwälzungen aber nicht sein – unterm Strich geht es ums Business, Wachstum und Geschäftserfolg: „Mit solchen Entscheidungen sendet man die richtigen Signale und motiviert seine Mitarbeiter. Ein Chef ist Vorbild. Daher ist es paradox, dass sich zwar technisch und von den Umgangsformen her in den vergangenen Jahrzehnten so viel geändert hat – dies sich aber nicht in den Arbeitswelten zeigt. Dabei sind sie maßgebend dafür, ob die Abläufe in einem Unternehmen auch funktionieren. Daher muss alles so konzipiert werden, dass die Bürowelten die realen Kommunikations- und Arbeitsprozesse abbilden. Und das heißt in erster Linie: „digital!“
Für Jorga beschleunigt die Digitalisierung den Wandel bei den Bürowelten. Denn mittels Smartphone und Cloud hat er permanent Zugriff auf alle Daten und Dokumente. Deshalb findet er es auch so anachronistisch, dass die Konzeption von Büros nicht genauso modern und flexibel geworden ist. Für ihn hat das weitreichende Konsequenzen: „Ich denke, an solchen Fragen entscheidet sich auch das Überleben einer Firma, zumindest wird es ein Erfolgsfaktor werden. Die Welt ändert sich täglich und mit ihr die Technologien und Märkte. Eine Organisation, die auf der Stelle tritt – vor allem auch bei Arbeitsprozessen und deren Digitalisierung –, läuft Gefahr, dass sie übermorgen nicht mehr existiert.“
Bild: WebID Solutions GmbH.