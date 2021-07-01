Zwei Männer, eine Vision: Die Rundum-Sorglos-Immobilie

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Bernhard Boadu reichte Simon Eckert die Hand, als dieser an einem persönlichen und geschäftlichen Tiefpunkt angelangt war. Er hatte sich gerade von einem Geschäftspartner getrennt. »Ich hatte nie an seiner Integrität gezweifelt. Aber eines Tages erfuhr ich von einem anderen Geschäftspartner, dass er mich belogen und betrogen hatte, und das in sehr großem Ausmaß«, erklärt Eckert seine Enttäuschung. Er war noch im Schock über den Vertrauensbruch, als Bernhard Boadu auf ihn zu kam und ihm ein Angebot machte, dass er ihm nicht abschlagen konnte: Boadu bat ihn, Mitinhaber und Geschäftsführer seines Immobilien-Vertriebs zu werden. Für Eckert wurde damit ein Traum wahr, der über viele Jahre hinweg gewachsen und gereift war: Er konnte Menschen mit seiner Arbeit einen wahren Mehrwert bieten. Mit der INVICTA Real Estate GmbH geben Bernhard Boadu und Simon Eckert ihren Kunden die Möglichkeit, mit wenig Eigenaufwand und ohne Vorwissen ihr Geld so sicher wie profitabel in Immobilien anzulegen und so ihr Vermögen aufzubauen.

Eckerts Weg dorthin war lang und durchwachsen. »Erst im Nachhinein versteht man alle Stationen, die man durchlaufen hat, und wofür sie gut waren«, erklärt der 28-Jährige. Schon in der Realschule entschied er sich für den technischen Zweig und absolvierte zahlreiche Praktika. Auf den Rat seiner Eltern hin ließ er von seinem Traum einer professionellen Eishockey-Karriere ab und begann seine Ausbildung als Bauzeichner in der Fachrichtung Hochbau / Architektur. Als langfristiges Ziel hatte er sich das Architekturstudium gesetzt. Doch auch dieser Traum wurde auf Eis gelegt. Was anfänglich für Ernüchterung sorgte, sollte sich aber später als Glück erweisen. Nach seiner Ausbildung arbeitete Eckert noch ein Jahr lang weiterhin als Bauzeichner, bis ein Erlebnis ihn dazu inspirierte, neue Wege einzuschlagen.

Mehrwert – oder: Die Magie des Vertriebs

»Die Produkte von Herrn R. verbauen wir auf keinen Fall«, wetterte sein damaliger Chef noch kurz vor einem Termin mit dem besagten Handelsvertreter für ein Großprojekt. Kaum wieder aus dem Termin zurück, verkündete der Chef: »Planänderung! Wir nehmen die Produkte von Herrn R.« Simon Eckert kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was hatte Herr R. wohl in diesem Termin gesagt, um seinen derartig abgeneigten Chef von seinen Produkten zu überzeugen? Er musste ihm verständlich gemacht haben, welchen Mehrwert seine Produkte tatsächlich zu bieten hatten. In dem damals 21-Jährigen flammte ein Bedürfnis auf: »Das will ich auch: Den Leuten einen Mehrwert bieten und ihnen damit helfen!«

Das Problem der Altersvorsorge

Tagsüber beschäftigt mit dem »Türklinkenputzen« des B2B-Vertriebs in Gewerbegebieten, machte er sich nach Feierabend zunehmend Gedanken über die Themen Vermögensbildung und Altersvorsorge. Wie für die meisten bedeutete das erstmal den Weg zur Bank seines Vertrauens. Dort wurde ihm seine Rentenlücke vorgerechnet und dazu geraten, diese mit Einzahlungen von 400 Euro im Monat zu schließen. Bei seinem damaligen Verdienst war das kaum eine sinnvolle Option. Auf der Suche nach einer Alternativlösung beschäftigte er sich damit, wie vermögende Menschen ihr Geld anlegten und kam schnell zu dem Schluss: Immobilien.

Simon Eckert ging es damals wie vielen in seinem Alter. Der Gedanke an Immobilien war stets geknüpft an die Möglichkeit eines Eigenheims. Sein Verständnis von Immobilien war geprägt durch das eigene Elternhaus: »Dafür benötigt man Unsummen an Eigenkapital und muss schon richtig was vorweisen können«, so lautete seine lang gehegte Annahme. Je mehr er sich mit dem Thema auseinandersetzte, desto mehr leuchtete ihm ein, dass der Immobilienkauf gar nicht so schwierig war, wie es sich die meisten Normalverdiener vorstellten. »Daraufhin habe ich meine erste Immobilie gekauft, die Nebenkosten bezahlt und das war’s, ich war Immobilieneigentümer«, erzählt er, immer noch fast so überrascht wie damals.

Aber warum schien kaum jemand zu wissen, dass die eigene Immobilie keineswegs in unerreichbarer Ferne lag? Warum, wenn es doch so viele Menschen mit dem gleichen Problem – dem Problem der Altersvorsorge – gab, entschieden sich so wenige für diese Lösung? Der Grund dafür lag, so schlussfolgerte Simon Eckert, in einem Mangel an relevanter Information. Dadurch entstehen fälschliche Annahmen, wie sie Eckert selbst hatte, die davon abschrecken, den Kauf einer Immobilie als Geldanlage überhaupt erst ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Hier fand der junge Vertriebler und brandneue Immobilienbesitzer die Gelegenheit, nach der er gesucht hatte: ›In diesem Moment dachte ich: Das ist es, du kannst den Menschen zeigen, wie sie wirklich sinnvoll ihr Geld anlegen, mit geringem Eigenaufwand Vermögen bilden und etwas für ihre Altersvorsorge tun können!‹, berichtet Eckert.