Zahl der Millionen-Immobilien in den letzten fünf Jahren verdoppelt

Im Jahr 2023 gibt mehr als doppelt so viele Immobilien, die in Deutschland für einen Kaufpreis von mindestens einer Million Euro verkauft worden wie noch vor fünf Jahren. Das geht aus einer Untersuchung des Immobilienportals ImmoScout24 hervor. So wechselten im ersten Halbjahr 2023 bereits 44.000 Objekte für diesen Preis den Eigentümer; vor fünf Jahren waren es noch 19.000.