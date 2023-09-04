Zahl der Millionen-Immobilien in den letzten fünf Jahren verdoppelt

Im Jahr 2023 gibt mehr als doppelt so viele Immobilien, die in Deutschland für einen Kaufpreis von mindestens einer Million Euro verkauft worden wie noch vor fünf Jahren. Das geht aus einer Untersuchung des Immobilienportals ImmoScout24 hervor. So wechselten im ersten Halbjahr 2023 bereits 44.000 Objekte für diesen Preis den Eigentümer; vor fünf Jahren waren es noch 19.000.
»Immobilien bleiben attraktiv für den Vermögensaufbau«, schließt die Geschäftsführerin von ImmoScout24 Gesa Crockford aus diesen Zahlen. Als Ursache für die hohen Immobilienpreise gibt sie an, dass die Eigentümer dank der Preisentwicklung ein erhebliches Vermögen aufgebaut hätten. Demnach sei auch die Zahl der Immobilien-Millionäre gestiegen.
Besonders in Bayern finden sich die Millionen-Immobilien: In den Top Ten der Städte mit dem größten Anteil solcher Objekte belegt der Freistaat die ersten sieben Plätze und ist insgesamt achtmal vertreten. Besonders sticht der Kreis Starnberg hervor: Hier liegt der Durchschnittspreis bei 3,9 Millionen Euro.
AS