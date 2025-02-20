Wohnungsmarkt: »Tal der Tränen«

Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch einmal erheblich verschärfen. Davor warnte der Rat der Immobilienweisen bei der Vorstellung seines Frühjahrsgutachtens, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Man müsse jetzt durch ein Tal der Tränen, sagte Ralph Henger vom Institut der deutschen Wirtschaft. Dieses Tal der Tränen liege daran, dass man eine riesige Lücke habe zwischen dem, was gebaut werden müsste und was eigentlich gebaut wird und auch in den nächsten Jahren auf den Markt kommt.
Für 2024 ist laut Gutachten nur mit etwa 210.000 neu genehmigten Wohnungen zu rechnen, ein Rückgang von 45 Prozent gegenüber 2023. Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen, insbesondere in Großstädten und Ballungsräumen, werde in den kommenden Jahren jedoch weiter hoch bleiben, heißt es im Gutachten. Die Verknappung von Wohnraum werde zur Folge haben, dass die Mieten, insbesondere in begehrten Stadtlagen, weiter steigen.
MK