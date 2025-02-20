Wohnungsmarkt: »Tal der Tränen«

Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch einmal erheblich verschärfen. Davor warnte der Rat der Immobilienweisen bei der Vorstellung seines Frühjahrsgutachtens, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Man müsse jetzt durch ein Tal der Tränen, sagte Ralph Henger vom Institut der deutschen Wirtschaft. Dieses Tal der Tränen liege daran, dass man eine riesige Lücke habe zwischen dem, was gebaut werden müsste und was eigentlich gebaut wird und auch in den nächsten Jahren auf den Markt kommt.