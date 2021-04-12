Wie Privatanleger 2021 in Immobilien investieren können

Ziel ist also zunächst ein Teileigentum, um sich dann eine zweite oder dritte Wohnung dazu zu kaufen. Entscheidend ist hier der Cashflow: Wenn sich das erste und dann auch das zweite Investment von alleine tragen, dann bietet sich die Möglichkeit eines Folgeinvestments an. Ist der Einstieg einmal geschafft, so wird das weitere Investieren zunehmend einfacher. Je mehr Sachwerte man besitzt und je mehr Vermögen man sich aufbaut, desto mehr Sicherheiten kann man bei weiteren Investments hinterlegen und desto höher das Kreditvolumen, das man erhält. Die Hürden bleiben zwar stets die gleichen, aber sie lassen sich immer leichter überwinden.