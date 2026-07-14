Wenn Krankenkassen zu Fondsanlegern werden

Mindestens 170 Millionen Euro sollen Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen durch Fehlinvestitionen in Immobilienfonds verloren haben. Das Geld stammt aus Beiträgen, Rücklagen und Verwaltungsmitteln des Gesundheitssystems. Während Versicherte über steigende Zusatzbeiträge und Sparpakete diskutieren, stellt der Fall eine unbequeme Frage: Wer kontrolliert eigentlich, wie sicher Sozialgelder angelegt werden?
Der Fall trifft einen wunden Punkt
Krankenkassenbeiträge steigen, Zusatzbeiträge belasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber, im Gesundheitswesen wird über Einsparungen, Reformen und Leistungskürzungen gestritten. Genau in diese Lage fällt nun eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung: Mindestens 17 Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen sollen Beitrags- und Verwaltungsgelder in fragwürdige Immobilienfondsprodukte investiert und damit massive Verluste erlitten haben.
Bestätigt sind bislang Verluste von mehr als 170 Millionen Euro.
Das ist viel Geld. Aber noch wichtiger ist die Symbolik. Denn gesetzliche Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen verwalten keine privaten Spielräume, sondern Mittel aus einem solidarisch finanzierten System. Versicherte zahlen Beiträge, Arbeitgeber zahlen mit, Ärztinnen und Ärzte werden aus diesen Mitteln vergütet, Leistungen sollen finanziert werden.
Wenn dieses Geld in riskanten Fondsprodukten verschwindet, geht es nicht nur um Finanzanlage. Es geht um Vertrauen.
96 Prozent Verlust bei der KV Baden-Württemberg
Besonders deutlich wird der Fall bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Sie verteilt jährlich rund fünf Milliarden Euro von Krankenkassen an Ärztinnen und Ärzte im Südwesten. Zwischen 2019 und 2022 soll die KV Baden-Württemberg insgesamt 50 Millionen Euro über ein spezielles Finanzprodukt in Verius-Immobilienfonds investiert haben.
Laut Klageschrift sollen sich diese Anlagen nahezu vollständig aufgelöst haben. Genannt wird ein Verlust von 96,3 Prozent der investierten Gelder.
Die KV Baden-Württemberg verklagt unter anderem die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vor dem Landgericht Frankfurt. In der Klage wird den Finanzfirmen vorgeworfen, über Risiken getäuscht zu haben. Die Beklagten weisen diese Vorwürfe zurück. Sie verweisen darauf, dass Investitionen nur auf Grundlage von Vertrags- und Prospektunterlagen möglich gewesen seien, in denen über Charakter, Risiken und Prüfpflichten aufgeklärt worden sei.
Die Gerichte müssen nun klären, ob Kassen und KVen getäuscht wurden – oder ob sie selbst zu große Risiken eingegangen sind.
Für die Öffentlichkeit bleibt bis dahin eine andere Frage: Wie konnte ein Produkt mit hohen Renditeaussichten überhaupt als passend für Sozialversicherungsgelder erscheinen?
Mehr als sieben Prozent Zinsen hätten alarmieren müssen
Nach Darstellung der Fondsanbieter erhielten Krankenkassen und KVen mehr als sieben Prozent Zinsen pro Jahr. Genau diese Zahl ist heikel.
Denn die Investitionen fielen in eine Zeit, in der sichere Anlagen nur sehr geringe Renditen boten. Wer damals deutlich höhere Zinsen versprach, musste dafür in der Regel auch höhere Risiken eingehen. Das ist keine Börsenweisheit für Spezialisten, sondern Grundmechanik des Kapitalmarkts.
Der unabhängige Finanzanalyst Stefan Loipfinger hält die Finanzinstrumente laut tagesschau.de für »definitiv nicht geeignet«. Wenn in einer Niedrigzinsphase ein Produkt eine hohe Rendite verspreche, müsse jeder mit etwas Kapitalmarktwissen wissen, dass entsprechende Risiken enthalten seien.
Genau dieser Punkt macht den Fall so brisant. Sozialversicherungsträger dürfen ihre Mittel anlegen, aber sie sollen es konservativ tun. Nach dem Sozialgesetzbuch müssen Betriebsmittel, Rücklagen und Verwaltungsvermögen so angelegt werden, dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint, ein angemessener Ertrag erzielt wird und ausreichend Liquidität gewährleistet bleibt.
Der Vorrang liegt nicht bei maximalem Ertrag.
Der Vorrang liegt bei Sicherheit.
Die Liste der Betroffenen wird länger
Nach bisherigen Recherchen sind nicht nur einzelne Kassen betroffen. Genannt werden unter anderem die Kaufmännische Krankenkasse KKH mit 47,4 Millionen Euro, die Pronova BKK mit 10 Millionen Euro, die BKK Gildemeister Seidensticker mit 7,9 Millionen Euro, die Novitas BKK und MKK Meine Krankenkasse mit jeweils 5 Millionen Euro sowie die IKK Südwest mit 2 Millionen Euro.
Weitere Kassen wie AOK Bremen, Bahn BKK, BKK Pfalz, Siemens BKK und Viactiv Krankenkasse sollen ebenfalls investiert haben, nannten aber keine Summen.
Auch mehrere Kassenärztliche Vereinigungen sind betroffen. Die KV Baden-Württemberg steht mit 50 Millionen Euro in der Übersicht, die KV Hessen mit 30 Millionen Euro, die KV Schleswig-Holstein mit 16 Millionen Euro. Letztere betrachtet das Geld demnach als Totalverlust. KV Berlin, KV Bremen und KV Westfalen-Lippe sollen ebenfalls involviert sein, machten aber keine Angaben zur Höhe.
Aus Kreisen der Finanzfirmen heißt es sogar, insgesamt könnten 28 Krankenkassen und KVen betroffen sein. Die Fehlinvestitionen könnten sich demnach auf mehr als 500 Millionen Euro summieren.
Das ist bislang nicht vollständig bestätigt. Aber schon die bestätigten Zahlen reichen, um das Problem aus der Kategorie Einzelfall herauszuholen.
Aufsicht, Vorstände, Banken – alle schauen auf die Gerichte
Mehrere Krankenkassen und KVen haben Klage beim Landgericht Frankfurt eingereicht. Vertreten werden sie von der Kanzlei Hogan Lovells. Die Klagen beziehen sich auf persönliche Treffen, Telefonkonferenzen und die Darstellung, die Investments seien sicher und mit den Anlagevorschriften des Sozialgesetzbuchs vereinbar gewesen.
Die Gegenseite weist die Vorwürfe zurück.
Damit entsteht ein komplizierter juristischer Streit: Haben Finanzdienstleister Produkte falsch dargestellt? Haben Kassen und KVen eigene Prüfpflichten verletzt? Waren interne Anlagerichtlinien ausreichend? Hätte die Aufsicht früher eingreifen müssen? Und wer trägt am Ende den Schaden?
Besonders unangenehm wird es bei der KV Westfalen-Lippe. Sie soll sich von einem für Investments zuständigen Vorstand getrennt haben und ihn auf Schadensersatz verklagen. Der Vorwurf: Verstoß gegen interne Anlagerichtlinien.
Damit rückt nicht nur die Finanzindustrie in den Blick, sondern auch die Governance der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.
Selbstverwaltung braucht Kontrolle
Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen sind Teil eines komplexen Systems. Sie verwalten enorme Geldströme, handeln mit gesetzlichen Aufgaben, arbeiten aber zugleich mit eigenen Vorständen, Gremien, internen Regeln und Anlageentscheidungen.
Das kann sinnvoll sein. Selbstverwaltung soll Nähe zur Praxis schaffen und politische Detailsteuerung vermeiden.
Aber Selbstverwaltung ist kein Freibrief.
Wer öffentliche oder quasi-öffentliche Mittel verwaltet, braucht klare Regeln, nachvollziehbare Entscheidungswege, fachliche Kompetenz und wirksame Kontrolle. Gerade bei Geldanlagen reicht es nicht, dass ein Produkt formal angeboten wird oder eine Bank es erklärt. Die entscheidende Frage lautet: Passt es zum Zweck der Mittel?
Bei Sozialgeldern ist dieser Zweck eng begrenzt. Sie sollen Versorgung sichern, Liquidität gewährleisten und Reserven stabil halten. Sie sollen nicht Renditejagd finanzieren.
Der Zeitpunkt ist politisch fatal
Der Fall kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die gesetzliche Krankenversicherung steht finanziell unter Druck. Der durchschnittlich ausgabendeckende Zusatzbeitrag hat sich seit 2022 deutlich erhöht. Für Versicherte bedeutet das spürbare Mehrbelastungen. Die Politik diskutiert über Sparpakete, Ausgabenbremsen, Strukturreformen und neue Finanzierungsmodelle.
In dieser Lage wirken verlorene Millionen aus Fondsanlagen besonders bitter.
Natürlich lösen 170 Millionen Euro nicht die Finanzprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung. Gemessen an den Gesamtausgaben des Systems ist der Betrag überschaubar. Aber politisch zählt nicht nur die Summe. Politisch zählt die Botschaft.
Versicherte hören: Die Kassen brauchen mehr Geld. Gleichzeitig lesen sie: Beitragsgelder wurden in Immobilienfonds verloren.
Das untergräbt Vertrauen.
Und Vertrauen ist in einem solidarischen Beitragssystem keine Nebensache. Es ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen Belastungen akzeptieren.
Es geht nicht um Anlagefeindlichkeit
Wichtig ist die Einordnung: Krankenkassen und KVen müssen überschüssige Mittel nicht unverzinst liegen lassen. Rücklagen, Betriebsmittel und Verwaltungsvermögen können angelegt werden. In einem großen System ist professionelles Finanzmanagement notwendig.
Aber Sozialversicherungsträger sind keine Investmentfonds. Ihr Auftrag ist nicht, maximale Rendite zu erzielen. Ihr Auftrag ist Versorgungssicherheit, Liquidität und Stabilität.
Gerade deshalb sind konservative Anlagegrundsätze vorgeschrieben. Das Bundesamt für Soziale Sicherung betont, dass Sicherheit und Liquidität im Zweifel Vorrang vor Ertrag haben. Hohe Renditeversprechen passen nur dann in dieses Raster, wenn das Risiko wirklich transparent, begrenzt und regelkonform ist.
Der aktuelle Fall zeigt, wie gefährlich es wird, wenn der Begriff »konservative Anlage« dehnbar wird.
SK