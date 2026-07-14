Wenn Krankenkassen zu Fondsanlegern werden

Mindestens 170 Millionen Euro sollen Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen durch Fehlinvestitionen in Immobilienfonds verloren haben. Das Geld stammt aus Beiträgen, Rücklagen und Verwaltungsmitteln des Gesundheitssystems. Während Versicherte über steigende Zusatzbeiträge und Sparpakete diskutieren, stellt der Fall eine unbequeme Frage: Wer kontrolliert eigentlich, wie sicher Sozialgelder angelegt werden?

Der Fall trifft einen wunden Punkt

Krankenkassenbeiträge steigen, Zusatzbeiträge belasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber, im Gesundheitswesen wird über Einsparungen, Reformen und Leistungskürzungen gestritten. Genau in diese Lage fällt nun eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung: Mindestens 17 Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen sollen Beitrags- und Verwaltungsgelder in fragwürdige Immobilienfondsprodukte investiert und damit massive Verluste erlitten haben.

Bestätigt sind bislang Verluste von mehr als 170 Millionen Euro.

Das ist viel Geld. Aber noch wichtiger ist die Symbolik. Denn gesetzliche Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen verwalten keine privaten Spielräume, sondern Mittel aus einem solidarisch finanzierten System. Versicherte zahlen Beiträge, Arbeitgeber zahlen mit, Ärztinnen und Ärzte werden aus diesen Mitteln vergütet, Leistungen sollen finanziert werden.

Wenn dieses Geld in riskanten Fondsprodukten verschwindet, geht es nicht nur um Finanzanlage. Es geht um Vertrauen.

96 Prozent Verlust bei der KV Baden-Württemberg

Besonders deutlich wird der Fall bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Sie verteilt jährlich rund fünf Milliarden Euro von Krankenkassen an Ärztinnen und Ärzte im Südwesten. Zwischen 2019 und 2022 soll die KV Baden-Württemberg insgesamt 50 Millionen Euro über ein spezielles Finanzprodukt in Verius-Immobilienfonds investiert haben.

Laut Klageschrift sollen sich diese Anlagen nahezu vollständig aufgelöst haben. Genannt wird ein Verlust von 96,3 Prozent der investierten Gelder.

Die KV Baden-Württemberg verklagt unter anderem die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vor dem Landgericht Frankfurt. In der Klage wird den Finanzfirmen vorgeworfen, über Risiken getäuscht zu haben. Die Beklagten weisen diese Vorwürfe zurück. Sie verweisen darauf, dass Investitionen nur auf Grundlage von Vertrags- und Prospektunterlagen möglich gewesen seien, in denen über Charakter, Risiken und Prüfpflichten aufgeklärt worden sei.

Die Gerichte müssen nun klären, ob Kassen und KVen getäuscht wurden – oder ob sie selbst zu große Risiken eingegangen sind.

Für die Öffentlichkeit bleibt bis dahin eine andere Frage: Wie konnte ein Produkt mit hohen Renditeaussichten überhaupt als passend für Sozialversicherungsgelder erscheinen?

Mehr als sieben Prozent Zinsen hätten alarmieren müssen

Nach Darstellung der Fondsanbieter erhielten Krankenkassen und KVen mehr als sieben Prozent Zinsen pro Jahr. Genau diese Zahl ist heikel.

Denn die Investitionen fielen in eine Zeit, in der sichere Anlagen nur sehr geringe Renditen boten. Wer damals deutlich höhere Zinsen versprach, musste dafür in der Regel auch höhere Risiken eingehen. Das ist keine Börsenweisheit für Spezialisten, sondern Grundmechanik des Kapitalmarkts.

Der unabhängige Finanzanalyst Stefan Loipfinger hält die Finanzinstrumente laut tagesschau.de für »definitiv nicht geeignet«. Wenn in einer Niedrigzinsphase ein Produkt eine hohe Rendite verspreche, müsse jeder mit etwas Kapitalmarktwissen wissen, dass entsprechende Risiken enthalten seien.

Genau dieser Punkt macht den Fall so brisant. Sozialversicherungsträger dürfen ihre Mittel anlegen, aber sie sollen es konservativ tun. Nach dem Sozialgesetzbuch müssen Betriebsmittel, Rücklagen und Verwaltungsvermögen so angelegt werden, dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint, ein angemessener Ertrag erzielt wird und ausreichend Liquidität gewährleistet bleibt.

Der Vorrang liegt nicht bei maximalem Ertrag.

Der Vorrang liegt bei Sicherheit.

Die Liste der Betroffenen wird länger

Nach bisherigen Recherchen sind nicht nur einzelne Kassen betroffen. Genannt werden unter anderem die Kaufmännische Krankenkasse KKH mit 47,4 Millionen Euro, die Pronova BKK mit 10 Millionen Euro, die BKK Gildemeister Seidensticker mit 7,9 Millionen Euro, die Novitas BKK und MKK Meine Krankenkasse mit jeweils 5 Millionen Euro sowie die IKK Südwest mit 2 Millionen Euro.

Weitere Kassen wie AOK Bremen, Bahn BKK, BKK Pfalz, Siemens BKK und Viactiv Krankenkasse sollen ebenfalls investiert haben, nannten aber keine Summen.

Auch mehrere Kassenärztliche Vereinigungen sind betroffen. Die KV Baden-Württemberg steht mit 50 Millionen Euro in der Übersicht, die KV Hessen mit 30 Millionen Euro, die KV Schleswig-Holstein mit 16 Millionen Euro. Letztere betrachtet das Geld demnach als Totalverlust. KV Berlin, KV Bremen und KV Westfalen-Lippe sollen ebenfalls involviert sein, machten aber keine Angaben zur Höhe.

Aus Kreisen der Finanzfirmen heißt es sogar, insgesamt könnten 28 Krankenkassen und KVen betroffen sein. Die Fehlinvestitionen könnten sich demnach auf mehr als 500 Millionen Euro summieren.

Das ist bislang nicht vollständig bestätigt. Aber schon die bestätigten Zahlen reichen, um das Problem aus der Kategorie Einzelfall herauszuholen.