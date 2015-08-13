Warum Anleger auf Denkmal- und Pflegeimmobilien stehen

Renditeimmobilien24 ist von Olaf Baumgarten gegründet worden, um Anlegern und Investoren ein breiteres Spektrum der Geldanlage in Sachwerten zu ermöglichen. Das Ziel ist es, Anlegern in allen Fragen rund um das Thema „Betongold“ optimal zu unterstützen und zu begleiten. Insbesondere in Zeiten der geringen Geldmarktzinsen, der Eurokrise und schwankenden Aktienmärkten ist die Nachfrage nach reellen und inflationsgeschützten Anlagemöglichkeiten sehr groß. Neben den Denkmalimmobilien berät das Team von Renditeimmobilien24 auch bei Fragen rund um die Pflegeimmobilie, die vor allem für Markteinsteiger ideale Vorteile mit sich bringt. Die Pflegeimmobilie gilt unter Investoren (beispielsweise) auch als „rundum-sorglos-Immobilie“, da Sie sich als Anleger um nichts kümmern müssen. Durch den langfristigen Mietvertrag (20-25 Jahre) mit dem Betreiber müssen Sie sich nicht um die Verwaltung und die Vermietung kümmern. Selbst bei einem möglichen Leerstand der Immobilie erhalten Sie die Mietzahlung durch den Betreiber.