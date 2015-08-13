Warum Anleger auf Denkmal- und Pflegeimmobilien stehen

Anzeige | Immobilien, die in der Denkmalliste verzeichnet sind, werden als Denkmalimmobilien bezeichnet. Als kulturelles Erbe für die Nachwelt eingestuft, wird ihr Erhalt in Deutschland durch den Staat gesichert und auf einmalige Weise gefördert. Als überdauernde Zeitzeugen kultureller Epochen sind Denkmalimmobilien auch prachtvolle Werke der deutschen Baukunst. Sie bilden die historische Entwicklung der Baukultur ab. Mit einer Geschichte, die teilweise über mehr als 100 Jahre zurückgeht, verleihen Denkmalimmobilien einem Stadtbild eine einmalige und einzigartige Note.
Ein Vorzug, mit dem andere Immobilien meist nicht mithalten können. „Wichtig bei einem Denkmalobjekt ist generell die Lage, die Lage und nochmals die Lage. Hier müssen Anleger gut beraten sein, um an das lukrativste Objekt in exponierten Gegenden zu gelangen“, erklärt Olaf Baumgarten, Immobilienexperte und Gründer von Renditeimmobilie24.
Denkmalimmobilien als Kapitalanlagen zählen zu den interessantesten Segmenten im Immobilienbereich. Durch die hohen Abschreibungsmöglichkeiten auf den Sanierungsanteil der Denkmalobjekte, ist diese Form der Investition insbesondere bei gut verdienenden Anlegern sinnvoll und sehr beliebt. Denn dies ist eine der letzten Möglichkeiten, Steuern zu sparen und um Vermögen aufzubauen.
Im Folgenden sind alle Vorteile einer Geldanlage in Denkmalimmobilien aufgelistet:
Renditeimmobilien24 ist von Olaf Baumgarten gegründet worden, um Anlegern und Investoren ein breiteres Spektrum der Geldanlage in Sachwerten zu ermöglichen. Das Ziel ist es, Anlegern in allen Fragen rund um das Thema „Betongold“ optimal zu unterstützen und zu begleiten. Insbesondere in Zeiten der geringen Geldmarktzinsen, der Eurokrise und schwankenden Aktienmärkten ist die Nachfrage nach reellen und inflationsgeschützten Anlagemöglichkeiten sehr groß. Neben den Denkmalimmobilien berät das Team von Renditeimmobilien24 auch bei Fragen rund um die Pflegeimmobilie, die vor allem für Markteinsteiger ideale Vorteile mit sich bringt. Die Pflegeimmobilie gilt unter Investoren (beispielsweise) auch als „rundum-sorglos-Immobilie“, da Sie sich als Anleger um nichts kümmern müssen. Durch den langfristigen Mietvertrag (20-25 Jahre) mit dem Betreiber müssen Sie sich nicht um die Verwaltung und die Vermietung kümmern. Selbst bei einem möglichen Leerstand der Immobilie erhalten Sie die Mietzahlung durch den Betreiber.
Bild: conceptw depositphotos, Ismail Gök