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Warum Anleger auf Denkmal- und Pflegeimmobilien stehen

3 Min.

Von 
13.08.2015

Anzeige | Immobilien, die in der Denkmalliste verzeichnet sind, werden als Denkmalimmobilien bezeichnet. Als kulturelles Erbe für die Nachwelt eingestuft, wird ihr Erhalt in Deutschland durch den Staat gesichert und auf einmalige Weise gefördert. Als überdauernde Zeitzeugen kultureller Epochen sind Denkmalimmobilien auch prachtvolle Werke der deutschen Baukunst. Sie bilden die historische Entwicklung der Baukultur ab. Mit einer Geschichte, die teilweise über mehr als 100 Jahre zurückgeht, verleihen Denkmalimmobilien einem Stadtbild eine einmalige und einzigartige Note.

Dipl.-Ing. Olaf Baumgarten

Ein Vorzug, mit dem andere Immobilien meist nicht mithalten können. „Wichtig bei einem Denkmalobjekt ist generell die Lage, die Lage und nochmals die Lage. Hier müssen Anleger gut beraten sein, um an das lukrativste Objekt in exponierten Gegenden zu gelangen“, erklärt Olaf Baumgarten, Immobilienexperte und Gründer von Renditeimmobilie24.

Vorteile von Denkmalimmobilien – Hohe Steuerersparnis und staatliche Förderungen

Denkmalimmobilien als Kapitalanlagen zählen zu den interessantesten Segmenten im Immobilienbereich. Durch die hohen Abschreibungsmöglichkeiten auf den Sanierungsanteil der Denkmalobjekte, ist diese Form der Investition insbesondere bei gut verdienenden Anlegern sinnvoll und sehr beliebt. Denn dies ist eine der letzten Möglichkeiten, Steuern zu sparen und um Vermögen aufzubauen.

Im Folgenden sind alle Vorteile einer Geldanlage in Denkmalimmobilien aufgelistet:

  • TÜV – Überwachung und Abnahme der Sanierung des Denkmalobjektes
  • Bei Denkmalimmobilien ist eine Absicherung gegen Mietausfallrisiko möglich
  • Eine Hausverwaltung übernimmt alle anfallenden Tätigkeiten bis zur Mietersuche
  • Kfw – vergibt Darlehen zu äußerst günstigen und lukrativen Zinssätzen (ab 1,0 %)
  • Die Mietrendite bei Denkmalimmobilien liegt in der Regel bei 3 – 6 %
  • Hohe Steuerersparnis durch Abschreibung nach EStG § 7 i, 7 h bei Denkmalimmobilien
  • Steuervorteile durch bis zu 80 % Refinanzierung der denkmalgeschützten Immobilie durch den Staat
  • Die Denkmalimmobilie als Kapitalanlage ist inflationsgeschützt
Renditeimmobilie24 – Kompetenter Partner für Denkmal- und Pflegeimmobilien

Renditeimmobilien24 ist von Olaf Baumgarten gegründet worden, um Anlegern und Investoren ein breiteres Spektrum der Geldanlage in Sachwerten zu ermöglichen. Das Ziel ist es, Anlegern in allen Fragen rund um das Thema „Betongold“ optimal zu unterstützen und zu begleiten. Insbesondere in Zeiten der geringen Geldmarktzinsen, der Eurokrise und schwankenden Aktienmärkten ist die Nachfrage nach reellen und inflationsgeschützten Anlagemöglichkeiten sehr groß. Neben den Denkmalimmobilien berät das Team von Renditeimmobilien24 auch bei Fragen rund um die Pflegeimmobilie, die vor allem für Markteinsteiger ideale Vorteile mit sich bringt. Die Pflegeimmobilie gilt unter Investoren (beispielsweise) auch als „rundum-sorglos-Immobilie“, da Sie sich als Anleger um nichts kümmern müssen. Durch den langfristigen Mietvertrag (20-25 Jahre) mit dem Betreiber müssen Sie sich nicht um die Verwaltung und die Vermietung kümmern. Selbst bei einem möglichen Leerstand der Immobilie erhalten Sie die Mietzahlung durch den Betreiber.

Mehr auf http://www.pflegeimmobilien-als-kapitalanlage.immo

Bild: conceptw depositphotos, Ismail Gök

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