Versicherung gegen Elementarschäden könnte Pflicht werden

Feuer, Blitzschlag, Sturm und Hagel: Die mögliche neue Koalition aus Union und SPD plant eine bundesweite Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Laut einem Bericht des Magazins »Capital« haben sich die Verhandler der Arbeitsgruppe »Innen, Recht, Migration, Integration« darauf geeinigt, dass künftig jedes Wohngebäude – ob neu oder bestehend – gegen Elementarschäden versichert sein muss. Konkret soll die Wohngebäudeversicherung im Neugeschäft nur noch in Kombination mit einer Elementarschadenversicherung angeboten werden. Für bestehende Verträge ist ein Stichtag vorgesehen, an dem der Schutz automatisch erweitert wird.