US-Immobilienmarkt: Viele Städte sind zu teuer

Was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Zum einen steigt die Anzahl der Mehrfamilienhäuser in den Großstädten und immer mehr Menschen sind gezwungen, in günstigere Städte oder ländliche Gegenden zu ziehen. „Die Konsequenzen sind weitläufig und es geht dabei nicht nur darum, ob die Immobilien erschwinglich sind. Es beeinträchtigt auch ökonomische Entwicklungen in den Metropolregionen“, stellt Stuart Gabriel, Professor für Immobilienwirtschaft an der UCLA Anderson School of Management, fest.