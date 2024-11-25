Unsanierte Immobilien verlieren drastisch an Wert

Ein weiterer Faktor, der unsanierte Immobilien unwirtschaftlich werden lässt, sind steigende Energiekosten. In den kommenden Jahren wird die steigende Zahl von Wärmepumpen und Fernwärmeanschlüssen allmählich alte Gas- oder Ölheizungen ersetzen, heißt es in dem Bericht. Je weniger Haushalte ans Gasnetz angeschlossen sind, desto teurer wird der Betrieb für Energieversorger, der die steigenden Kosten auf die Verbraucher umlegen wird. Hinzu kommt die CO2-Abgabe, die ebenfalls steigen wird. Der Wertverlust fällt zum Teil bereits drastisch aus: In Gebieten mit höheren Leerstandsquoten waren Häuser der Energie-Kategorien G und H im ersten Quartal bereits um über die Hälfte billiger als diejenigen der besten Effizienzklassen A und A+.