Unerwarteter Stopp der KfW-Förderung – die Baubranche ist verunsichert

Ein Ende der Förderung für diese Häuser wurde bereits unter der vorigen Regierung beschlossen – allerdings sollte die Unterstützung erst zum 31. Januar auslaufen. Die Ankündigung habe Erklärungen des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, zufolge einen regelrechten Antragsboom ausgelöst, der die finanziellen Mittel überstrapazierte. »Angesichts der vorläufigen Haushaltsführung musste die KfW das Programm daher heute mit sofortiger Wirkung stoppen«, heißt es in einer Meldung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom Montag. Auch für Anträge, die bereits vor dem 24. Januar eingereicht, aber noch nicht beschieden sind, reichten die Mittel nicht, so die Meldung weiter. Auch andere Möglichkeiten des energieeffizienten Wohnens wie etwa die energetische Sanierung können derzeit nicht gefördert werden.