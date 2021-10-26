Tax Liens – der heilige Gral des Investierens?

Im Grunde handelt es sich um Schulden, die auf Zertifikate-Basis von amerikanischen Finanzämtern ausgegeben werden, sogenannte Steuerpfandzertifikate. Die Schuldner sind Immobilienbesitzer, die ihre kommunalen Abgaben nicht mehr bedienen können und einen Zahlungsaufschub beantragen. Das Finanzamt bekommt also durch die Ausgabe dieser Zertifikate frisches Geld, der Schuldner erhält Zeit, um die ausstehenden Gelder aufzutreiben und der Investor erhält hohe Zinscoupons für sein Investment. Die Zertifikate sind somit durch die betroffenen Immobilien gedeckt. »Sollte es zu einer Zwangsversteigerung kommen, profitiert der Inhaber der Tax Liens durch die sofortige Rückzahlung der Investmentsumme, plus Zinsen. Kann das Objekt nicht versteigert werden, so wandert sie in den Besitz der Tax Liens-Halter«, so Ebner. Mit diesem Investment könne man sich über jährliche Zinssätze zwischen 6 und 36 Prozent pro Jahr freuen. Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können ebenfalls von diesen lukrativen Chancen profitieren, man muss also kein US-Staatsbürger sein. Die Transaktionen sind ganz bequem über das Internet von zu Hause aus zu tätigen.