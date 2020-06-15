Steuern in Vermögen umwandeln

Der Sanierungskostenanteil ist der Anteil vom Kaufpreis einer Denkmalschutz-Immobilie, den Sie von der Steuer absetzen können. Aus diesem Grund sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, dass der Sanierungskostenanteil im Verhältnis zum Kaufpreis steht. Denn – hands down – oft lassen Bauträger, Projektentwickler und Aufteiler die Steuervorteile in den Kaufpreis mit einfließen. Das bedeutet, dass die Höhe des Sanierungskostenanteils nicht ausschlaggebend dafür ist, welche Denkmalschutz-Immobilie das beste Investment ist. Manchmal ist eine Denkmalschutz-Immobilie mit einem höheren Sanierungsanteil mit einem sehr hohen Kaufpreis/m2 nicht lukrativer als eine Denkmalschutz-Immobilie mit niedrigerem Sanierungsanteil aber einem deutlich niedrigeren Kaufpreis/m2. Auch zu bedenken ist die persönliche Steuerlast, die man nach §7h & §7i EStG. mit einer Denkmalschutz-Immobilie senken kann und der damit verbundene Steuerfreibetrag. Denn was bringen einem sehr hohe Abschreibungsmöglichkeiten seitens der Immobilie, wenn Sie selbst am Ende gar nicht so viele Kosten von der Steuer absetzen können…