Schuldenpaket: Bauzinsen steigen deutlich an

Der Hauptgrund für diesen Zinsanstieg liegt in den steigenden Renditen deutscher Staatsanleihen, die auf die geplante Neuverschuldung von bis zu einer Milliarde Euro zurückzuführen sind, schreibt der Focus auf seiner Onlineplattform. Da die Schuldenquote Deutschlands damit die 80-Prozent-Marke des Bruttoinlandsprodukts überschreiten könnte, bewerten Kapitalmarktteilnehmer das Kreditrisiko des Staates negativer. Dies führt zu höheren Risikoprämien auf deutsche Anleihen, wodurch auch Hypothekenbanken betroffen sind. Da sich diese Banken häufig über Pfandbriefe refinanzieren, müssen sie ihre eigenen Schuldtitel nun ebenfalls zu höheren Zinsen anbieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.