PROJECT legt neuen Immobilienfonds für institutionelle Investoren auf

Der Spezial-AIF ist wie sein Vorgänger für einen Club deutscher Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen konzipiert und soll im ersten Quartal 2016 starten. Die Zeichnungsfrist läuft bis einschließlich Dezember 2016. Mit dem Kapital der Investoren sollen 8 bis 10 Entwicklungen mit einem Projektvolumen von circa 250 Millionen Euro realisiert werden. Eine attraktive Deal Pipeline mit Objekten mit einem Verkaufsvolumen in Höhe von über drei Milliarden Euro sichert einen raschen Kapitalabruf. Als Startportfolio sind ein bis zwei Immobilienentwicklungen vorselektiert. Im Anlageausschuss verfügen die beteiligten Investoren über ein Mitentscheidungsrecht hinsichtlich der Auswahl der zu entwickelnden Objekte. Die Zielrendite nach Fondskosten beträgt 7 bis 9 Prozent IRR pro Jahr. Das Laufzeitende ist für den 31. Dezember 2021 vor-gesehen.