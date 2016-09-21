PROJECT baut wieder in Hamburg

Das Baugrundstück liegt am Goosacker, der Osdorfer Landstraße sowie – in Richtung Süden – zum ruhig gelegenen Osdorfer Redder. In südlicher Richtung setzt sich ein ruhiges Wohngebiet fort. Das unmittelbare Umfeld ist geprägt von kleinteiliger Wohnnutzung sowie von bis zu fünfgeschossigem Wohnungsbau. Das direkte Wohnumfeld ist sehr aufgelockert und grün. Die Anbindung des Grundstücks an den Individual- und öffentlichen Nahverkehr ist gut. Die S-Bahn-Stationen Hochkamp und Klein Flottbek gewährleisten mit den Linien S1 und S11 aus dem Süden des Stadtteils eine schnelle Anbindung in die Hamburger City. Verschiede- ne Buslinien verbinden den Stadtteil mit Altona und der Hamburger Innenstadt. Einkaufsmöglichkeiten sowie ärztliche Versorgung sind im fußläufig entfernten östlich gelegenen Elbe-Einkaufszentrum an der Osdorfer Landstraße erreichbar. Naherholung und Gelegenheit zur Freizeitgestaltung bieten der etwa einen Kilometer nördlich gelegene Tennis- und Hockey-Club Altona-Bahrenfeld e.V. sowie der ebenfalls fußläufig erreichbare Lise-Meitner-Park südöstlich des Grundstückes.