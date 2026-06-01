Private Vermieter bremsen bei energetischen Sanierungen

Die energetische Sanierung des deutschen Mietwohnungsbestands kommt bei privaten Vermietern nur schleppend voran. Nach einer Umfrage der DI Deutschland.Immobilien AG und des Instituts der deutschen Wirtschaft planen 59 Prozent der privaten Vermieter derzeit keine Maßnahmen wie den Austausch von Heizungen oder zusätzliche Dämmung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zurückhaltung deutlich gewachsen: Damals lag der Anteil noch bei 48 Prozent.

Die Zahlen sind für den Immobilienmarkt brisant. Private Vermieter stellen einen erheblichen Teil des Mietwohnungsangebots in Deutschland. Wenn sie energetische Modernisierungen aufschieben, betrifft das nicht nur die Klimaziele im Gebäudesektor, sondern auch Wohnkosten, Immobilienwerte und die künftige Vermietbarkeit älterer Bestände.

Fehlende Dringlichkeit statt reiner Kostenangst

Auffällig ist, dass hohe Kosten nicht der einzige und nicht einmal der wichtigste Grund für die Zurückhaltung sind. Laut der Umfrage nennen 64 Prozent der Vermieter fehlende Dringlichkeit als Hauptgrund gegen Sanierungen. 21 Prozent sehen zu wenig Nachfrage von Mietern, 17 Prozent verweisen auf hohe Kosten.

Das zeigt ein zentrales Problem der Wärmewende im Gebäudebestand: Viele Eigentümer erkennen den kurzfristigen Nutzen energetischer Sanierungen offenbar nicht klar genug. Solange Heizung funktioniert, Mieter bleiben und keine unmittelbare gesetzliche Pflicht greift, werden größere Investitionen häufig verschoben.

Unsicherheit bremst Investitionen

Hinzu kommen unklare Vorschriften, wechselnde politische Vorgaben und komplizierte Förderstrukturen. Gerade private Kleinvermieter verfügen oft nicht über eigene Fachabteilungen, die Gesetzesänderungen, Förderprogramme und technische Anforderungen laufend prüfen können. Was für große Wohnungsunternehmen Teil des Portfoliomanagements ist, wird für private Eigentümer schnell zur Überforderung.

Die Debatte um das Heizungsgesetz hat diese Unsicherheit verstärkt. Viele Eigentümer warten ab, welche Regeln tatsächlich gelten, welche Förderungen verlässlich bleiben und welche Technik sich langfristig rechnet. Für die energetische Sanierung ist diese Haltung problematisch, weil der Gebäudebestand langfristige Investitionsentscheidungen braucht.

Sanieren lohnt sich oft – aber nicht sofort sichtbar