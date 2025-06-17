Ministerin Hubertz plant Halbierung der Baukosten

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Baukosten für neue Wohngebäude um die Hälfte senken. In einem Interview mit der Bild am Sonntag sprach sie von einem »sehr ambitionierten Vorhaben«, das unter anderem durch serielle Vorfertigung erreicht werden soll. Statt wie bisher üblich 5.000 Euro pro Quadratmeter könnten die Kosten so auf 2.500 bis 3.000 Euro sinken – eine Einsparung von 30 bis 40 Prozent.