Mieterhöhungen erhalten Marktwert

Haben sie es tatsächlich „übersehen“ oder haben sie sich ganz einfach „nur“ nicht getraut, immer mal wieder auf den oder die Mieter zuzugehen und eine Erhöhung anzusprechen? Dabei handelt es sich ja real nicht um eine Erhöhung, sondern tatsächlich um einen Inflationsausgleich. Es ist natürlich verständlich, dass ein Mieter von der durch die Tarifparteien ausgehandelten Lohnerhöhung (tatsächlich handelt es sich auch hier um einen Inflationsausgleich) nicht freiwillig dem Vermieter einen Teil davon abgeben will.