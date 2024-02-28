Mallorca: Preise für Ferienimmobilien ziehen an

Der Immobilienmarkt auf Mallorca boomt bereits seit einigen Jahren, jetzt sind die Preise für Ferienimmobilien noch weiter angestiegen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt derzeit bei rund 5.800 Euro, im Schnitt 1,7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das ergab eine Analyse des STI Center for Real Estate Studies (CRES) im Auftrag des Maklerhauses Porta Mallorquina, die dem »manager magazin« exklusiv vorliegt. In dem Bericht auf der Onlineplattform des Magazins heißt es, den größten relativen Anstieg habe die Inselmitte, bisher günstigste Region, mit 13,6 Prozent zu verzeichnen, in Palma City rund 7 Prozent. Im Südwesten, der teuersten Region von Mallorca, sanken die Durchschnittspreise jedoch um 0,5 Prozent. Hinter Palma landen das Umland von Palma, im Südosten und Nordwesten zahlen Käufer 5500 bis 5600 Euro pro Quadratmeter. Die günstigste Region bleibe die Inselmitte mit durchschnittlich 4165 Euro pro Quadratmeter.