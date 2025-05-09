Mallorca: Nicht-Residente können weiterhin Immobilien kaufen

Der Vorschlag zur Beschränkung von Immobilienverkäufen an Nicht-Residenten auf Mallorca ist erneut abgelehnt worden. Nach der Ablehnung durch die spanische Zentralregierung in Madrid wurde der Vorschlag auch im balearischen Parlament nicht weiterverfolgt. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, bleibt es Nicht-Residenten weiterhin erlaubt, Immobilien auf Mallorca und den anderen Baleareninseln uneingeschränkt zu erwerben.