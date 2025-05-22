Leichte Belebung des Immobilienmarktes

Hintergrund der Erholung ist eine Stabilisierung der Preisentwicklung. Nach einem deutlichen Rückgang der Immobilienpreise infolge des Zinsanstiegs 2022 haben sich die Werte seit dem Sommer 2023 gefestigt, wie es in einem »Wiwo«-Bericht heißt. Laut VDP stiegen die Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal 2024 bundesweit um durchschnittlich 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Mieten entwickelten sich deutlich nach oben. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) verzeichnete die stärkste Preissteigerung seit Mitte 2022.