Leichte Belebung des Immobilienmarktes

Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung zeichnet sich im deutschen Immobilienmarkt eine spürbare Belebung ab. Wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) mitteilt, stieg das Volumen neu vergebener Immobilienkredite im ersten Quartal 2024 auf 24,4 Milliarden Euro – ein Plus von 31,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark legten dabei Finanzierungen für Mehrfamilienhäuser zu, die mit einem Anstieg von 51 Prozent deutlich überdurchschnittlich wuchsen.
Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich sowohl private Käufer als auch Investoren wieder verstärkt am Markt engagieren. »Der Wohnimmobilienfinanzierungsmarkt hat zu Jahresbeginn deutlich an Schwung gewonnen«, erklärte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Allerdings erfolge das Wachstum teilweise von einem niedrigen Ausgangsniveau aus.
Hintergrund der Erholung ist eine Stabilisierung der Preisentwicklung. Nach einem deutlichen Rückgang der Immobilienpreise infolge des Zinsanstiegs 2022 haben sich die Werte seit dem Sommer 2023 gefestigt, wie es in einem »Wiwo«-Bericht heißt. Laut VDP stiegen die Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal 2024 bundesweit um durchschnittlich 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Mieten entwickelten sich deutlich nach oben. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) verzeichnete die stärkste Preissteigerung seit Mitte 2022.
Ein weiterer Faktor für die Marktbelebung ist die Stabilisierung der Finanzierungskonditionen. Die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite pendeln sich derzeit bei rund 3,5 Prozent ein. Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), geht davon aus, dass sich die Preise in diesem Jahr moderat erhöhen werden. »Die weitverbreitete Haltung, mit einem Kauf noch zu warten, hat sich geändert«, so Voigtländer.
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der Immobilienmarkt nach der Korrekturphase wieder an Dynamik gewinnt. Während die gestiegenen Kreditvergaben auf eine zurückkehrende Investitionsbereitschaft hindeuten, bleibt abzuwarten, wie sich das Marktgeschehen angesichts der stabilen, aber vergleichsweise hohen Zinsen weiterentwickelt.
MK