Kühne investiert 264,6 Millionen Euro in Münchner Immobilien

264,5 Millionen Euro: Diese Summe hat Klaus-Michael Kühne in den Münchner Immobilienmarkt investiert. Ein Tochterunternehmen der Kühne Holding AG hat 320 Mietwohnungen in einem Neubaugebiet auf dem ehemaligen Gelände der Paulaner-Brauerei gekauft, heißt es in einem Bericht auf dem Onlineportal der »Süddeutsche Zeitung«. Demnach haben die 320 Wohnungen eine Gesamtfläche von 27.300 Quadratmetern. Die Wohnanlage war zuvor im Besitz der Bayerische Hausbau, die zur Schörghuber Unternehmensgruppe gehört. Dieser Kauf war der wohl teuerste Wohnimmobilienverkauf der Stadt, der höchste Preis habe bislang 208 Millionen betragen.