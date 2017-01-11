Jahresumsatz 2016: PROJECT akquiriert 264 Millionen Euro Eigenkapital

Der Publikumfonds Wohnen 14 ist im Sommer 2016 nach zweijähriger Platzierungsphase mit 119 Millionen Euro ge-schlossen worden und hat mit einer Eigenkapitalakquise in Höhe von rund 55 Millionen Euro in 2016 deutlich zum sehr guten Jahresergebnis beigetragen. Sein Nachfolger, der ebenfalls rein eigenkapitalbasierte und breit inves-tierte Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 16, hat inzwischen einen Platzierungsstand von 20 Millionen Euro erreicht, der Teilzahlungsfonds Wohnen 15 liegt bei 25 Millionen Euro. Der semi-professionelle Spezial-AIF Metropolen SP 2 kann insbesondere im Bankenbereich weiter zulegen und weist zum Jahreswechsel einen Platzierungsstand von 17 Millionen Euro auf. Beim Metropol Invest als Clubdeal für größere Family Offices ist das First Closing mit Zusagen über acht Millionen Euro erfolgreich gelaufen. Außerdem ist der institutionelle Spezial-AIF Vier Metropolen II mit Kapitalzusagen von 151 Millionen Euro zum 31. Dezember 2016 geschlossen worden.
Hand in Hand mit der Steigerung des Eigenkapitalvolumens beim Investmenthaus kann der Asset Manager PROJECT Immobilien das Verkaufsvolumen der selbst entwickelten Eigentumswohnungen um 29 Prozent auf 250 Millionen Euro steigern (2015: 194 Millionen Euro). Dieser Verkaufssumme stehen Einzelverkäufe von 731 Wohnungen gegenüber, die im vergangenen Jahr von eigenen Verkaufsteams mit Fokus auf Eigennutzer ver-äußert wurden. Durch die sich aktuell in Entwicklung befindlichen Objekte wird eine weitere Steigerung der Wohnungsverkäufe im Jahr 2017 erwartet. Das Wachstum der beiden PROJECT Gruppen lässt sich auch an-hand der Mitarbeiterzahlen bemessen: Insbesondere durch den Ausbau der Kapazitäten beim Asset Manager sind inzwischen 512 Kapitalanlage- und Immobilienspezialisten (Ende 2015: 397 Mitarbeiter) an den Investiti-onsstandorten Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf und Wien sowie an der Zentrale der PROJECT Investment Gruppe im fränkischen Bamberg tätig.
Bild: PROJECT Investment